شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء الكيلانى تحتفل بعيد ميلاد تيم حسن بقبلة وهدية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الإعلامية وفاء الكيلانى، بعيد ميلاد زوجها الفنان تيم حسن الخامس والأربعين، حيث إنه مواليد يوم 17 فبراير عام 1976، متمنية له عاما سعيدا، وذلك فى رد جديد على الشائعات المتكررة التى تناثرت مؤخرا تفيد بانفصالهما ووقوع الطلاق بينهما.



تيم حسن ووفاء الكيلانى

ونشرت وفاء صورة مع زوجها وهو يقبلها، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبى"، كما نشرت عبر ستورى حسابها على إنستجرام، هدية وتورتة الاحتفال بعيد الميلاد.





وفى وقت سابق من هذا العام، ردت الإعلامية وفاء الكيلانى وزوجها النجم السورى تيم حسن، على شائعات انفصالهما بشكل غير مباشر، بعد ظهورهما لأداء واجب العزاء فى المخرج السورى حاتم على، الذى أقيم فى سوريا، كما حرص الثنائى على إرسال باقة زهور لمواساة أسرة الراحل تحمل اسمهما مكتوب عليها: "أحر التعازى، تيم حسن ووفاء الكيلانى".





وتعد هذه المرة الأولى التى تظهر بها وفاء الكيلانى وتيم حسن معا منذ أنباء طلاقهما التى انتشرت خلال الشهر الماضى على مواقع التواصل الاجتماعى، ولم يخرج أحد منهما ليوضح حقيقة هذه الشائعات.





وكان الإعلامى اللبنانى إيلى باسيل، فاجأ متابعيه بنشر خبر يفيد بطلاق الإعلامية وفاء الكيلانى من زوجها الفنان تيم حسن، حيث نشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة للثنائى وكتب: "أولا وحصريا كالعادة.. بتاريخ 15 نوفمبر وصلنى إنه بها النهار تحديدًا والساعة 11 صباحا، كانت الإعلامية وفاء الكيلانى متواجدة بالبنك الأهلى- فرع الإسكندرية لحتى تستلم 100 ألف دولار كتحويل مالى من دبى، كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمى منّه".