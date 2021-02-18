شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء حسين تفجر مفاجأة انفصالها عن سيف عبد الرحمن فور وفاة ابنهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجاء حسين كشفت عن سبب انفصالها عن زوجها الفنان سيف عبد الرحمن بعد وفاة ابنهما قبل سنوات، وروت رجاء حسين خلال لقائها فى برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذى يذاع على قناة cbc، "استحملت لحد وفاة ابنى كريم خدت قرار الانفصال لإن اللى كنت خايفة عليه راح خلاص وتحملت الحياة الزوجية لمدة 51 عاما، بكل ما فيها من مشاكل وصعاب".

رجاء حسين استحملت الحياة الزوجية كتير علشان الأولاد

رجاء حسين تابعت: "فكرة إن الرجل يفعل ما يحلو له لكن المرأة لا وتحملت لسنوات من أجل الأولاد والمرأة العاقلة تهتم بأسرتها وتضعها فى المقام الأول قبل قلبها، وسيف رجل طيب ومحترم ولما تزوج امرأة أخرى كنت على تواصل مع زوجته".

رجاء حسين: الشهيد عقيد كريم هو ابنى الوحيد من سيف عبد الرحمن

وقالت الفنانة الكبيرة رجاء حسين، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" "ابنى وابن الفنان سيف عبد الرحمن الوحيد هو الشهيد عقيد كريم سيف عبد الرحمن الذى رحل عن عالمنا منذ 7 سنوات"، مؤكدة أنها أنجبت من زوجها الفنان سيف عبد الرحمن ابنها كريم وابنتها أمل.

وأوضحت الفنانة الكبيرة أن الشاب الذى توفى هو ابن زوجة الفنان سيف عبدالرحمن وهو شاب فى الـ19 عاما من عمره ورحل إثر حادث سيارة.

رجاء حسين أكدت أنها تشعر بالصدمة بسبب وفاة أحمد قائلة "كان زى ابنى وربطتنى به وبأمه علاقة طيبة، وكان ينادينى ماما وأشعر بالصدمة لوفاته".

وكان الفنان سيف عبدالرحمن نعى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ابن زوجته الشاب أحمد، قائلًا: "ألف رحمة ونور عليه فى جنة الفردوس الأعلى، إن شاء الله، وربنا يصبرنا"، ونعته والدته دينا واصف، زوجة الفنان سيف عبدالرحمن، قائلة: "حبيبى مع السلامة، هتوحشنى، ألف رحمة عليك".