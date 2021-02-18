شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يتعاون مع موزع المهرجانات ديزل فى "بحب الجدعنة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب حمادة هلال عن تعاونه مع موزع موسيقى أغانى المهرجانات "ديزل" فى أغنية جديدة سيتم طرحها قريبا بعنوان "بحب الجدعنة"، ونشر هلال، عبر حسابه على إنستجرام، فيديو جمعه مع ديزل، قال فيه: "مع حبيبى وصديقى ديزل.. استنونا قريبا وبحب الجدعنة"، وأضاف معلقا على الفيديو: "ديزل حبيبى فنان محترم.. قريبا إن شاء الله أغنية بحب الجدعنة".

من ناحية أخرى كشف النجم حمادة هلال، عن أول أغنية غناها فى حياته، وروى قصة مراقبة والده له، قائلا: "مكنش فى بالى قصة الغناء خالص وطول الوقت كنت بغنى مع نفسى، اللى خد باله من صوتى خالى وقالى أنت هتبقى حاجة قدام، وأول مرة غنيت فى فرح شعبى وأنا عندى 9 سنين وغنيت أكتر من 15 مرة فى الفرح لان صوتى عجبهم، ومحمد الخواجة ده رجل بلطجى كان بيأخدنى فى الأفراح معاه وكنت بنزل من وراء أهلى معاه لحد ما تعرفت فى المنطقة انى ابنه ويوم ما نزلت معاه وبابا نزل ورايا وقعد يراقبنى ولما طلعت الفرح وده يقول انى ابنه طلع بابا على المسرح وقال ده ابنى أنا".



حمادة هلال

ويخوض النجم حمادة هلال، السباق الرمضانى المقبل 2021 بمسلسل جديد يحمل اسم "المداح" من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وانضم مؤخرا للمسلسل كل من الفنانة دنيا عبد العزيز والفنان خالد سرحان.



حمادة وديزل

ويعود حمادة هلال للدراما هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر مسلسلاته "ابن أصول" فى شهر رمضان 2019، وشارك فى بطولته سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، إيناس كامل، رانيا منصور، أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.