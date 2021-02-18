شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب ترقص على مهرجان "بسكوتاية مقرمشة" فى دبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمية الخشاب شارك جمهورها بفيديو جديد لها فى دبى عبر حسابها على تطبيق تيك توك، وظهرت سمية الخشاب وهى ترقص على مهرجان "بسكوتاية مقرمشة" لحسن شاكوش، ونال الفيديو إعجاب العشرات من متابعى سمية الخشاب .

@somayaelkhashab Meow ????♬ شاكوش وحماده مجدي بسكوتايه مقرمشه - كابو مصر

سمية الخشاب نفت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، الأنباء التى تم تداولها فى الساعات الماضية، حول ارتباطها وزواجها قريباً، مؤكدة أن كل ما قيل شائعات، قائلة "مش فاضية ومركزة فى شغلى وبس".

سمية الخشاب تخضع لجلسة تصوير جديدة

سمية الخشاب خضعت لجلسة تصوير جديدة فى دولة الإمارات، وظهرت سمية بإطلالة غاية فى الأناقة والجمال، وتغزل متابعوها فى إطلالتها ولخسارتها الكثير من الوزن، ونشرت سمية الصور عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "تقدروا تخلوا أيامكم كلها حب؟ أنا قدرت".

سمية الخشاب تشارك فى مسلسل النجم محمد رمضان "موسى"، المقرر عرضه فى موسم شهر رمضان المقبل، وتجسد سمية دور صعيدية خلال أحداث المسلسل بجانب بطل العمل، وفي سياق متصل علقت النجمة سمية الخشاب على صورة محمد رمضان التي نشرها مع الطفل الذي جسد دوره فى كليب مصباح علاء الدين على حسابه بموقع انستجرام، ليرد محمد رمضان عليها بأن موسي مشتاق لك وهى شخصيته فى مسلسله الرمضانى المقبل "موسى" والذى تشارك فيه سمية الخشاب بدور البطولة أمامه.

سمية الخشاب تشارك فى بطولة مسلسل موسى

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب ، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.