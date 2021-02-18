شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان مع زوجها فى زيارة لمنزل المطرب الإماراتى حسين الجسمى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة كارمن سليمان عن زيارتها الأخيرة بصحبة زوجها الملحن مصطفى جاد إلى المطرب الإماراتى حسين الجسمى، وذلك عبر أكثر من صورة نشرتها عبرحسابها الرسمي بموقع انستجرام والتى جاءت من منزل النجم الإماراتى، وكتبت : " شكراً يا غالي على العزومة الجميلة اتبسطنا جداً إننا شفناك وربنا يديم الصداقة والمحبة بيننا دايما".



كارمن سليمان مع حسين الجسمى

وفى سياق آخر طرحت المطربة كارمن سليمان، نهاية الشهر الماضى أول أعمالها الغنائية فى العام الجديد، وذلك من خلال كليب أغنية "الذكرى الشتوية"، عبر قناتها على يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر باسم عادل، ألحان تامر على، توزيع يحيى يوسف، وتتعاون خلال الكليب مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقى مصطفى جاد فى أولى تجاربه الرسمية كمخرج.



حسين الجسمى وكارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد

وتقول كلمات الأغنية: "ف ميعاد الجرح السنوى والذكرى الشتوية.. بخرج من تأثير قصتنا وعلاقتنا الوهمية، وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل ووداعنا الأخير والصدمة القوية، لو بشرب حاجة فى أى مكان شفايفى بتشكى للفنجان.. عشان بيحس أكتر منك بيا.. وأمسح دموعى وأقولى بلاش وأدارى عينى بالمكياچ.. ولا يمسح دمعى غيرك يا إيديا، فى ميعاد الجرح بقولك لو سامع الأغنية.. متقولش هتنسى لا انسى أنا جواك أساسية، وتتعاد ذكريات ونحس بحاجات وفى نفس الميعاد نبقى حكاية منسية".

أغنية "الذكرى الشتوية" تلعب خلالها كارمن على وتر العاطفة وأحزان موسم الشتاء بلون غنائى مختلف عن المعتاد، تتغنى خلالها بكلمات الشاعر باسم عادل وألحان تامر على وتوزيع يحيى يوسف، وتتعاون خلال الكليب مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقى مصطفى جاد فى أولى تجاربه الرسمية كمخرج.