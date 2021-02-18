شكرا لقرائتكم خبر عن "كاسى بيكر " ابنه ماشين جان كيلى تشارك معه فى فيلم one way والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجم الراب الشهير ماشين جان كيلى قرر أن يدعم ابنته علي أن تسير بخطوات أكثر قوة فى عالم الفن وتحديدا فى صناعة السينما، حيث من المقرر أن تشارك " كاسى بيكر " ابنه ماشين جان كيلى فى عمل سينمائى جديد الذى يشارك به والدها، ويحمل اسم " One Way "، وهوالخبر الذى تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها " ديدلاين " و " ام ان أى " .

و فيلم One Way من اخراج أندرو بيرد، ويشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم العالم ومن أبرزهم ترافيس فيمال و كيفين بيكون وستورم ريد ودانى بوهنام وغيرهم .

يذكر أن ماشين جان كيلي أثار كثير من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن أعلن اعتزامه فى عيد الحب ارتداء قلادة تحمل دم صديقته النجمة العالمية ميجان فوكس وهى الفكرة التى وجدها الكثيرون من أكثر الأفكار الرومانسية المذهلة.