شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تروج لحلقتها مع منى الشاذلى بجلسة تصوير جديدة من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة مى عمر لحلقتها مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم، والتي ستكشف فيها كواليس مسلسل "لؤلؤ" بعد تحقيقه نجاحاً كبيراً أثناء عرض حلقاته، حيث نشرت مى عمر أكثر من صورة التقطت لها في جلسة تصوير جديدة بكواليس البرنامج وعلقت : " انتظرونى مع الاعلاميه منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلى يوم الجمعة القادمة الساعة التاسعة مساءً علي شاشه CBC".



مى عمر

وتحل الفنانة مى عمر ضيفة على الإعلامية منى الشاذلى غداً، ضمن حلقات برنامج "معكم" الذى يعرض على قناة cbc في تمام الساعة 9 مساء، وتكشف خلال اللقاء العديد من كواليس مسلسل لؤلؤ أثناء التصوير، وتجهيزات العمل، وتروى أولى تجاربها في الكتابة من خلال كتابة قصة المسلسل.



مى عمر خلال صورة جديدة لها

وحقق مسلسل لؤلؤ منذ بداية عرضه نجاحا كبيرا وتفاعلا جماهيريا، وتصدر تريند موقع جوجل لفترة طويلة. وتدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.



مى عمر فى جلسة تصوير

وقد شهدت أحداث المسلسل سخونة كبيرة ضمن الحلقات الأخيرة بسبب محاولة قتل لؤلؤ والتي اتضح فيما بعد أنها خطة متفقة بين لؤلؤ ومجدى في محاولة منهما للانتقام من مروى وبودا، بالإضافة إلى اتفاقها مع والدها سيد للإيقاع بداليا زوجة طارق السابقة ونجلاء مديرة مكتبه، وبدأ والدها في مساومتهما بأن تدفع كل واحدة فيهم 5 ملايين جنيه وإلا سيبلغ النيابة ويعطيهم التسجيل الذين يطلبون فيه قتل لؤلؤ، وفى نفس الوقت تعترف مروى لبودا أنها احتفظت بنسخة من فيديو الاغتصاب لمساومة لؤلؤ عليه، كما تطلب لؤلؤ من صديقتها مروى أن تقتل بودا بسم أعطتها إياه، وتطلب من بودا نفس الطلب وتعطيه نفس السم ليقتل به مروى مما زاد إثارة الحلقات وتشويق الجمهور.