نيكول سابا مستعدة للانجاب

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ردت الفنانة نيكول سابا بالقبول على سؤال زوجها الممثل يوسف الخال حول استعدادها للانجاب هذا العام .

وأطلت الخال عبر فيديو خاص لقناة "إم تي في" التلفزيونية متوجهة بكلامها الى زوجها الذي حل ضيفا على برنامج "40" الذي تقدمه الإعلامية جيسيكا عازار على شاشة mtv اللبنانية. وفي ختام الحلقة توجه الخال بسؤالين الى زوجته وأجابت عليهما بكل صراحة خلال الفيدو التالي.

https://www.mtv.com.lb/news/فــن/1153211/نيكول-سابا-ترد--على-سؤال-يوسف-الخال--أنا-مستعد-ة-للإنجاب-في-2021