دوا ليبا من بين الـ100 الأكثر تأثيرًا في العالم حسب “مجلة تايم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: اختارت مجلة تايم الأميركية المغنية الإنجليزية ذات الأصول الألبانية دوا ليبا، من بين أكثر 100 شخصية مؤثرة لهذا العام.

وشاركت المغنية دوا ليبا (25 عاماً) متابعيها على (تويتر) البالغ عددهم 7.3 مليون شخص نبأ اختيارها من ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في عام 2021، وتوجهت بالشكر للمجلة، وللمغنية والممثلة الأسترالية كيلي مينوغ على كلماتها الرائعة بحقها بعد أن وصفتها بالنجمة اللامعة التي ترقص مع روح العصر.

وأعربت ليبا عن سعادتها وقالت إن ظهورها على غلاف مجلة تايم هو شرف كبير لها.

وأرفقت ليبا المنشور بصورتها على غلاف المجلة وهي ترتدي ثوباً باللون الزهري، ومُرفق بعبارة (معجزة البوب)، وأضافت أيضاً تفاصيل إطلالتها وهي من تنسيق لورينزو بوسوكو وتصفيف شعرها لجين أتكين، أما المكياج فمن تنفيذ سامانثا لو.

الجدير بالذكر أن ليبا رغم صغر سنها إلا أنها استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق العديد من النجاحات، وحصلت مؤخراً على جائزة Powerhouse، كما حصلت على مركزين في قائمة أكثر 10 أغنيات استماعاً في إنجلترا.

وتشتهر ليبا بعلاقتها العاطفية مع عارض الأزياء الأميركي أنور حديد نجل الملياردير محمد حديد وشقيق عارضات الأزياء بيلا وجيجي حديد.