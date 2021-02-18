مخاوف حول صحة الأمير فيليب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: بعد تعرضه لوعكة صحية أدخل على أثرها المستشفى أمس الأول الثلاثاء، أمضى الأمير فيليب (99 عاماً) زوج الملكة إليزابيث ليلة ثانية في أحد مستشفيات لندن وسيمكث فيه لبضعة أيام لمراقبة وضعه الصحي.

وأثار دخول الأمير المستشفى مخاوف الكثيرين، وتجلى ذلك في الكثير من الصحف البريطانية التي أظهرت قلقاً بشأن صحة دوق أدنبره، ورغم ذلك إلا أن أكثر العناوين جاءت مطمئنة وتعكس الأمل.

ونفى مصدر مقرب من العائلة الملكية أن يكون مرض الأمير فيليب متعلقاً بفيروس كورونا، مؤكداً أنه في حالة معنوية جيدة.

وأشار قصر باكينغهام في بيان إلى أن دوق أدنبره الذي يحتفل بعيد ميلاده المئة في 10 يونيو المقبل، أدخل مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن مساء الثلاثاء، وجرى اتخاذ هذه الخطوة بصورة احترازية بناء على نصيحة طبيبه كي إثر وعكة صحية ألمت به، مشيراً إلى أنه سيبقى في المستشفى لبضعة أيام. وأضاف أن “من المقرر أن يمكث الدوق في المستشفى بضعة أيام تحت المراقبة لكي يرتاح”.

وأفادت مصادر القصر أن الملكة إليزابيث البالغة من العمر 94 عاماً لم تغادر قصر وندسور، وكانت اجرت في وقت سابق اتصالاً هاتفياً بالأدميرال توني راداكين للإطلاع منه على أحوال عمل البحرية الملكية في الداخل والخارج. أما الأمير تشارلز ودوقة كورنوال فقد تابعا مهامهما الرسمية ليوم الأربعاء حيث قاما بزيارة مستشفى الملكة إليزابيث في برمنغهام للتحدث إلى المرضى وموظفي NHS.

يشار إلى أنه في مطلع يناير، تلقى الأمير فيليب والملكة إليزابيث أول جرعة من لقاح كورونا في قصر ويندسور غربي لندن.