نجوم من هوليوود رفضوا الحصول على نجمة في ممر المشاهير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: يعتبر الحصول على نجمة في ممر المشاهير في هوليوود طموحاً وهدفاً للكثير من نجوم العالم، لأنه يُرسخ النجاح الذي وصلوا إليه في حياتهم المهنية. لكن على الرغم من هذه الأهمية، رفض العديد من المشاهير أن يحصلوا على هذه النجمة، فمنهم من لم يهتم ومنهم من رفض أن يتم الدعس على اسمه بالأقدام.

نرصد لكم أشهر النجوم الذين لم يكترثوا ورفضوا حصولهم على نجمة باسمهم في ممر هوليوود:

مادونا

لا تتوقف مغنية البوب الأميركية مادونا عن تحقيق النجاحات الساحقة منذ فترة الثمانينات، وما زالت أعمالها تحطم الأرقام القياسية، وفي عام 1990 رفضت مادونا أن يكون لها نجمة باسمها في ممر هوليوود من دون أن تذكر السبب، ولكن التقارير الصحافية أكدت أن السبب وراء رفضها هو أنها لا تقبل أن يتم دعس اسمها بالأقدام حتى لو كان في ممر المشاهير.

ويتني هيوستن

لم تستجب المغنية الراحلة ويتني هيوستن، لدعوة الحصول على نجمة في ممر المشاهير، على الرغم من أن النظام المتبع يشير إلى أن النجوم يستغرقون مدة تصل لخمس سنوات، من أجل الحصول على موعد للحصول على نجمة باسمهم. وفي وقت لاحق كشفت مديرة أعمال هيوستن عن أنها لا تحب أن يتم الدعس على اسمها.

كلينت إيستوود

دائماً يرفض الممثل والمخرج الأميركي الشهير كلينت إيستوود الحصول على نجمة في ممر المشاهير. وعلى الرغم من مسيرته الفنية الطويلة كممثل وأيضاً كمخرج، إلا أنه لم يكترث أبداً في أن يكتب اسمه على نجمة في ممر المشاهير، ودائماً رده تجاه هذا الطلب حازم بالرفض القاطع.

جوليا روبرتس

لا تهتم الممثلة الأميركية جوليا روبرتس بالحصول على نجمة في ممر المشاهير، ودائماً ترفض الأمر عندما يُعرض عليها من دون أن تُحدد أسباب الرفض.

دينزل واشنطن

حصل الممثل الأميركي دينزل واشنطن على نجمة بالفعل، ولكنه حتى الآن لم يُحدد موعداً للاحتفال بهذا الأمر، ولم يكترث لأمر الحضور من أجل وضع النجمة في مقرها المعهود.

جورج كلوني:

لم يكترث الممثل الشهير جورج كلوني بالحصول على نجمة في ممر المشاهير، وعلى الرغم من ترشيحه وحصوله بالفعل عليها، إلا أنه لم يتبع إجراءات تثبيتها في الممر وإزاحة الستار عنها.

محمد علي كلاي:

لم يرفض الملاكم الشهير محمد على كلاي نجمة في ممر المشاهير، ولكنه رفض الدعس على اسمه (محمد) لأسباب دينية وبالفعل وُضعت نجمة باسمه على الجدار وليس الأرض، استجابة لمطلبه وأصبح أول شخصية شهيرة توضع نجمته على الحائط خلافاً للمعهود.