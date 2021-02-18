نجما Game of Thrones روز ليزلي وكيت هارينغتون يعلنان ولادة إبنهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: رحّب نجما Game of Thrones روز ليزلي وكيت هارينغتون بولادة ابنهما، ليصبحا والدين للمرة الأولى.

وأعرب هارينغتون وليزلي عن “سعادتهما الغامرة” للترحيب بطفلهما الأول معاً، بحسب ما أفاد ممثلهما الذي أكّد خبر الولادة يوم الثلثاء، وكشف الزوجان عن ولادة ابنهما من خلال التنزه مع الطفل الصغير في شوارع لندن في اليوم نفسه.

وفي الصور التي حصل عليها موقع Page six الأميركي، بدا هارينغتون مبتهجاً وهو يمسك بيد زوجته التي كانت تحمل مولودها الجديد على صدرها في حاملة أطفال.

وفضّل الثنائي البقاء بعيداً من الأضواء منذ الإعلان عن حمل روز من خلال جلسة تصوير في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.