كيفانش تاتليتوغ على متن عواصة للنجاة في إنتاجات “نتفلكس” الأصلية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الحساب الرسمي لشبكة “نتفلكس” Netflix في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن خبر سار للكثير من محبي الدراما التركية.

وكشفت الشبكة عن انضمام الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ للمرّة الأولى ضمن قائمة الإنتاجات الأصلية التي تنتجها “نتفلكس”، وليس العروض الدرامية التي تشتري حقوقها للبث عبر مكتبتها الرقمية.

وانضم تاتليتوغ لمسلسل “حكاية غواصة” لصالح الشبكة كنسخة تركية، هي امتداد للمسلسل البلجيكي Into The Night الذي عرض أيضاً على “نتفلكس”.

وتدور الأحداث في العالم نفسه، وهي قصة الحفاظ على بقاء الإنسانية في مواجهة كارثة كونية تحدث بسبب كارثة شمسية، إذ تتسبب الشمس بتدمير كل ما تصله أشعتها من دون تفسير واضح. وتشارك الممثلة أوزغي أوزبرينجي في المسلسل.

ونشر الحساب الرسمي لشبكة “نتفلكس” الصور الأولى للعمل وعلّق عليها: ” كارثة طبيعية تدفع “آرمن” وفريقه البحثي لخوض الرحلة ومحاولة النجاة من داخل غواصة. المغامرة قادمة قريبًا من بطولة “Kıvanç Tatlıtuğ!”.