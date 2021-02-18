محمد منير عن زيارته إسرائيل: أنا فنان والفنّ ليس له وطن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: نقلت وسائل إعلامية مصرية عن الفنان المصري رده على الجدل الذي أثاره إعلانه زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، لإحياء حفل فني فيها، خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحف مصرية عن مصادر مقرّبة من منير، إلغاءه الحفلات التي كان ينوي إقامتها وتأكيده أنّه يحترم الشعب الفلسطيني، ويكن له كل التقدير، موضحاً أنّ الهدف من الحفل كان إدخال البهجة والفرحة على قلوب الشعب الفلسطيني.

وكان المطرب الكبير قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة” المُذاع على فضائية ON E المصرية من تقديم الإعلامية لميس الحديدي: “عُرض عليّ حفلة في فلسطين، والموضوع الآن قيد الدراسة، لأني إذا فكرّت بالذهاب إلى إسرائيل، يجب عليّ الذهاب إلى غزة ورام الله والمناطق الفلسطينية”.

وأضاف: “أنا فنان والفن ليس له وطن، وأقدم كل أعمالي الفنيّة الآن بالتعاون مع عناصر شابة”.

وتابع منير كلامه: “أغنّي منذ 42 عاماً، جميع الناس يحبونّي، لقد اشتقت إلى الحفلات جداً”.

وختم “الكينغ” مداخلته بقوله: “حالياً أنا استمع لأغاني عمرو دياب، وعلي الحجار، والمهرجانات”، لافتاً إلى أنّ ليست كل أغاني المهرجانات “وحشة”.