كيف احتفلت وفاء الكيلاني بعيد ميلاد تيم حسن؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أطفأت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني الشمعة الـ45 بمناسبة عيد ميلاد زوجها الممثل السوري تيم حسن، والذي صادف يوم أمس 17 فبراير.

ونشرت الكيلاني صورةً تجمعها بتيم تفيض بالرومانسية ظهرا فيها وهما يحتضان بعضهما وحرص تيم على أن يقبل رأس زوجته وكتبت وفاء: “كل عام وأنت بخير حبيبي”.

على جانب آخر، تستعد الكيلاني لعرض أولى حلقات الموسم الثاني من برنامجها “السيرة” على قناة أبوظبي والذي تستضيف في أولى حلقاته النجمة سميرة سعيد.

أما تيم حسن فيشارك حالياً في مسلسل الدراما الرومانسية “أنا” الذي عرض بالتزامن مع يوم الحب 14 فبراير عبر منصة شاهد الإلكترونية.

وفي هذا العمل يعيش تيم حسن صراعاً ويقع في حب امرأتين، في حكاية على مدار 10 حلقات تجمعه مع الممثلتين الصاعدتين رزان جمال ورولا بقسماتي عن نص لعبير شرارة وإخراج سامر برقاوي.