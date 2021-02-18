زينة توجه نصيحة لجمهورها: “تجاهلوا الآراء الهدامة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص على “إنستغرام”، وجهت من خلالها نصيحة لجمهورها، حيث كتبت قائلة: “الآراء السلبية ممكن تحجم عبقرية هتظهر بالوقت، لازم تتجاهل الآراء الهدامة التي هدفها الإحباط بدون أي سبب، النقد الوحيد اللى ممكن تتقبله هو الشخص الذي ينتقدك نقد بناء، بيقولك حاجات تخليك أحسن مش أسباب تخليك تتخلى عن حلمك، متخليش حد يحبطك”.

وكانت زينة قد احتفلت منذ أيام بعيد ميلادها الـ40، وسط مجموعة من صديقاتها المقربات وشقيقاتها.

ونشرت وقتها عبر حسابها على “إنستغرام”، عددًا من الصور خلال الاحتفال وعلقت عليها: أعشقكم يا فتيات.

ونالت الصور استحسان عدد كبير من جمهورها وانهالت عليها التعليقات ممن حرصوا على تهنئتها بمناسبة عيد ميلادها.

وكانت الفنانة زينة، في وقت سابق قد طالبت متابعيها المباركة لها بعدما نجحت فى امتحانات كلية الحقوق لهذا العام.