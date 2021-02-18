بعد أزمة كليب “نمبر 2”.. اتهام أحمد الفيشاوي بالسرقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: رغم الجدل الذي أثاره كليب أغنية الفنان أحمد الفيشاوي والتي تحمل اسم “نمبر 2” فور طرحها منذ أيام، خاصة بعد الحرب الشرسة التي دارت بين الفيشاوي الصغير ومحمد رمضان وحالة التحدي التي طفت على السطح منذ إعلان الأول عن هذه الأغنية، كان مستغرباً أن يهاجم عدد من التعليقات أحمد الفيشاوي ويتهمه بسرقة لحن إحدى الأغاني الأجنبية والتي تحمل اسم “Where The Hood At” لـDMX، الأمر الذي دفع الكثيرين لمهاجمة الفيشاوي بسبب التشابه الكبير بين لحنَي الأغنيتين، ووصف البعض ما قام به بأنه ضرب من السرقة.

يُذكر أن أغنية “نمبر 2” للفيشاوي، احتلت المركز الرابع في “الترند” بعد طرحها بيومين فقط عبر القناة الرسمية على “يوتيوب”.

وعلّق الفيشاوي على كليب الأغنية، والتي يوجه فيها رسالة إلى الفنان محمد رمضان بعد حالة التحدي التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، قائلاً: “الحرب ابتدت بيني وبين محمد رمضان والجمهور عليه تقييم العمل والذي يرغب في مهاجمتي ويشتمني على السيوشيال ميديا له مطلق الحرية”.