تعرف على إيرادات فيلم "قبل الأربعين" بعد أسبوعين بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حقق فيلم الرعب "قبل الأربعين" إيرادات قدرها مليون 71 ألف 848 جنيه، وذلك بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائي.

ويتنافس الفيلم مع ٦ أفلام أخرى هي (ريما، وقفة رجالة، عفريت ترانزيت، شاومينج، الصندوق الأسود، الخطة العايمة)

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية قدرها ٢٥٪؜ نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب أزمة فيروس كورونا.

فيلم "قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفى، بسمة، إيهاب فهمي، هالة فاخر، أحمد حلاوة، أحمد جمال سعيد، لبنى ونس، محمد علي رزق، جميل برسوم، ومن إخراج معتز عصام.