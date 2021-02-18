فن ومشاهير

تعرف على رأي دنيا سمير غانم في مسلسل "في بيتنا روبوت"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، بوستر مسلسل في بيتنا روبوت، عبر حسابها الخاص على انستجرام، وعبرت عن إعجابها الشديد بالعمل الذى يعرض حاليا عبر شبكة قنوات CBC، مؤكدة أنه من أجمل المسلسلات الكوميدى التى شاهدتها.

وكتبت:"من أجمل المسلسلات الكوميدي اللي شفتها وفريق عمل كله بلا استثناء شاطرين ومشرفين ومجتهدين بطريقة غير عادية ما شاء الله"، مضيفة: "برشح فى بيتنا روبوت، لأي حد عايز يتفرج على عمل كوميدي متكامل مظبوط فيه مجهود بيحترم الجمهور، برافو بجد هشام جمال، عمرو وهبة، ليلى زاهر، شيماء سيف ومحمد أوتاكا".

وحرص أبطال المسلسل على الرد على تهنئتها، وكتبت شيماء سيف بحبك يادودي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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