تعرف على موعد ومكان جنازة شقيق محمد الحلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تقام صلاة الجنازة على محمود حسن الحلو "شقيق الفنان محمد الحلو" عقب صلاة الظهر اليوم في مسجد الحصري، بعد وفاته أمس الأربعاء بإحدى المستشفيات بعد صراع مع المرض.

حمادة "نجل الفنان محمد الحلو" كشف تفاصيل الجنازة، وكتب عبر صفحته في موقع فيس بوك،:"صلاة الجنازه على المغفور له محمود حسن الحلو بعد صلاة الظهر في مسجد الحصري في 6 أكتوبر، والمقابر في طريق الواحات في مقابر عائلة الحلو الله يرحمك يا عمي".

وكتب "الحلو" أمس عبر صفحته بموقع فيس بوك: "توفي إلى رحمة الله أخي الأكبر محمود الحلو، نرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

بينما كتبت الفنانة الكبيرة نادية مصطفى عضو نقابة المهن الموسيقية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وفاة الأستاذ محمود الحلو أخو الفنان المطرب الكبير محمد الحلو، للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن النجم الكبير محمد الحلو أحيا حفلا غنائيا في أكتوبر الماضي بدار الأوبرا المصرية وقدم من خلالها عددا من أغاني الزمن الجميل أبرزها "أنا والعذاب وهواك"، "لا تكذبي" وغيرها.