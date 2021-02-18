"بتقلدي ياسمين صبري".. سمية الخشاب تخضع لجلسة تصوير جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

خضعت الفنانة سمية الخشاب، لجلسة تصوير ظهرت من خلالها بشكل جريء، إذ اعتمدت على ارتداء "جيب" قصيرة.

ونشرت "سمية" صورة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "الفلانتين لسه مانتهاش".

كما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور، وتباينت ردود الجمهور عبر صفحتها، فجاءت عدد من التعليقات على النحو التالي: "قمر"، "جميلة حبيبتي"، و"ماشاء الله جميلة الجميلات"، و"دائما منورة وجميلة"، وغيرها.

بينما علق البعض: "معدش حد بيطلبها في مسلسلات وأفلام.. لازم تتعرى شوية علشان ترجع يطلبوها تاني"، و"معقولة دي نبيلة مرات أبيه رياض"، و"قلعت توب الروحانيات"، و"بتقلدي ياسمين صبري".

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، وهي من بطولة أحمد آدم، سامح حسين، حجاج عبدالعظيم، مروة عبدالمنعم.