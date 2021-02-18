أول تعليق من أمير كرارة على البوستر الدعائي لـ"الاختيار 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص النجم أمير كرارة على الاحتفاء بالبوستر الدعائي الرسمي لمسلسل "الاختيار 2"، ووجه رسالة لأبطال العمل.

ونشر "كرارة" البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "مبروك لإخواتي الجامدين جدا، إن شاء الله تكسروا الدنيا كالعادة، بيتر ميمي، حسين عسر، تامر مرسي، حسام شوقي، فتحي إسماعيل، هاني سرحان، أحمد حمدي، محمد الدالي، أحمد فايز، خيري سالم، وأبو غزالة، والنجم الكبير كريم عبدالعزيز، والنجم الكبير أحمد مكي، مبروك يا رجالة (الاختيار)".

وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" نجاحا كبيرا بعد عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، وجسد "كرارة" شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي.

مسلسل "الاختيار 2" يستعرض بطولات وتضحيات رجال الشرطة المصرية وتصديهم للجماعات الإرهابية، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، ومن إخراج بيتر ميمي.