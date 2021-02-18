بعد ٥ أسابيع بدور العرض.. "وقفة رجالة" يتجاوز ١٤ مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات فيلم "وقفة رجالة" حاجز ١٤ مليون جنيه، وذلك بعد ٥ أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي

وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها ١٤ مليون ٤٧٢ ألف ١٢٧ جنيه.

ويتنافس الفيلم مع ٦ أفلام أخرى هي (ريما، قبل الأربعين، عفريت ترانزيت، شاومينج، الصندوق الأسود، الخطة العايمة)

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة إستيعابية قدرها ٢٥٪؜ نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب أزمة فيروس كورونا.

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني ، بيومي فؤاد، سيد رجب، شريف دسوقي، أمينة خليل، محمد سلام، إيمان السيد.