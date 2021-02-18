بعد ٥ أسابيع بدور العرض.. "وقفة رجالة" يتجاوز ١٤ مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تجاوزت إيرادات فيلم "وقفة رجالة" حاجز ١٤ مليون جنيه، وذلك بعد ٥ أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي
وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها ١٤ مليون ٤٧٢ ألف ١٢٧ جنيه.
ويتنافس الفيلم مع ٦ أفلام أخرى هي (ريما، قبل الأربعين، عفريت ترانزيت، شاومينج، الصندوق الأسود، الخطة العايمة)
وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة إستيعابية قدرها ٢٥٪ نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب أزمة فيروس كورونا.
فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني ، بيومي فؤاد، سيد رجب، شريف دسوقي، أمينة خليل، محمد سلام، إيمان السيد.