زوجته فنانة شهيرة خبأت أموالها منه في "الشراب" وسر شقة الدور الـ 13.. حكايات محمود ذو الفقار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يمر اليوم الموافق 18 فبراير ذكرى ميلاد الفنان والمخرج والمنتج محمود ذو الفقار، وتنطبق عبارة "عائلة فنية" على عائلة ذو الفقار، فشقيقه هو المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار وشقيقه الأصغر الفنان صلاح ذو الفقار.

وتزامنًا مع هذه المناسبة يستعرض "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

- ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وحصل على التوجيهية ثم دبلوم عمارة والتحق بوظيفة مهندس في قسم التصميمات بوزارة الأشغال، وبعد ذلك قدم استقالته من وزارة الأشغال والتحق بوزارة الأوقاف.

- ثم تعرف على المخرج حسين فوزي، الذي رشحه لدور البطولة أمام عزيزة أمير في فيلم "بياعة التفاح" عام 1939.

- منذ عام 1939، بدأ مشوار محمود ذو الفقار الفني، مخرجًا ومؤلفًا ومنتجًا وممثلا، وشارك في العديد من الأعمال التي تركت علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية، حيث أخرج وأنتج أكثر من 100 عمل.

- تزوج محمود ذو الفقار من الفنانة عزيزة أمير، التي اشترك معها في شركة إنتاج، وكانت من أولى شركات الإنتاج المهمة، واستمر زواجهما إلى أن رحلت عام 1952 ثم تزوج من الفنانة مريم فخر الدين وأنجب منها ابنته الوحيدة "إيمان"، ولم يستمر هذا الزواج طويلاً، حيث انفصلا بعد زواج دام لمدة 8 سنين.

- علاقة محمود ذو الفقار بزوجته مريم فخر الدين كانت متوترة إلى حد ما، وهو ما روته الأخيرة خلال لقاء سابق لها ببرنامج "العاشرة مساءً"، قائلة أنه كان يعاملها بقسوة وصلت إلى الضرب في بعض الأحيان، مما دفعها لشراء شقة في الدور الـ 13 دون علمه، قائلة: "سألت صاحب العمارة على شقة قالي مفيش غير واحدة في الدور الـ 13 ووقتها مكنش حد بيحب رقم 13 والشقة مكنتش بتتباع عشان كانت الناس بتعتبر رقم 13 نحس".

- وفي اللقاء ذاته كشفت مريم فخر الدين إنه كان يأخذ منها الأموال وهو ما جعلها تخبئهم في أكياس الشرابات، وأكدت مريم فخر الدين إنها انتقلت هي وابنتها إلى الشقة الجديدة وانفصلت عن محمود ذو الفقار.

- رحل محمود ذو الفقار 22 مايو 1970، عن عمر يناهز 56 عامًا.