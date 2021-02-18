"أذهب لطبيبة نفسية واعتدت على كسر التابوهات".. اعترافات إليسا في ثاني حلقات "بودكاست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة إليسا، مساء الأربعاء، في ثاني حلقات "بودكاست إليسا" المذاع عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، وهو التدوين الصوتي الذي قررت إليسا، العودة من خلاله لجمهورها بعد حذف شركة روتانا المحتوى الغنائي الخاص بها من عليه قبل ما يقرب من العامين.

وهنا نستعرض ما قالته إليسا بالحلقة التي ركزت خلالها على أهمية العلاج النفسي وتجربتها الخاصة به في التقرير التالي:

- أصبح لدي توازن نفسي لأواجه أي مشكلة بسلاسة أكثر بسبب الإهتمام بصحتي النفسية وزيارة الطبيب النفسي.

- لا يعلم الكثيرون أنني أزور عيادة طبيبة نفسية منذ حوالي 15 عامًا، أحيانًا أداوم وأحيانًا أنقطع، ولكنني ساعدت نفسي كثيرًا بهذه الطريقة.

- نواجه خلال هذه الفترة أزمات صعبة لم نكن مهيئين لمواجهتها صحيًا ولا نفسيًا وخاصة في لبنان.

- في المجتمعات المتقدمة.. يعتبرون الاستعانة بالطبيب النفسي أمر ضروري لمواجهة ضغوطات الحياة، بينما في مجتمعاتنا الشرقية نعتبر أن زيارة الطبيب النفسي حكرًا على المجاذيب.

- اعتدت طيلة حياتي على كسر التابوهات "العادات المتوارثة" لذلك فأنا أقترح على الجميع زيارة طبيب نفسي والاهتمام بصحتهم النفسية.

- الضغوطات هي السبب الأساسي لأغلب الأمراض مثل الضغط والسكري وغيرها من أمراض العصر.

- قبل تأسيس عائلة يجب على الزوجين التعاطي مع طبيب نفسي لأنهم مسئولين عن إنجاب أطفال أصحاء نفسيًا.

- ذهبت في احدى المرات لطبيبتي النفسية بسبب مشكلة صحية مررت بها، وبعد 5 دقائق بدأت أروي لها مشكلة أخرى وهي مشكلتي مع "حبيبي" وبعد ما حكيت فهمت وأدركت أنه سبب أزمتي منذ البداية وليست المشكلة الصحية هي السبب فخرجت من عندها متماثلة للشفاء.

- استفيدوا من العزل المنزلي بالتمشية حول المنزل أو بالقراءة أو بممارسة الرياضة.

- أحبوا أنفسكم وأحيطوا أنفسكم بأناس إيجابية ولا تجاملوا على حساب صحتكم النفسية أبدًا.

- الأزمات النفسية قد تدفع الإنسان ليدمن المخدرات، وقتها قد نحاسبه برغم أنه من الواجب علينا علاجه نفسيًا، لأنه أصبح مدمن أو مجرم بسبب البيئة التي ترعرع فيها والتربية الخاطئة التي دفعته لذلك.

- نعيش حالة استثنائية وصعبة بسبب كورونا والتباعد الإجتماعي، ولا يجب أن نستسلم خاصة بعد اختراع اللقاح وستنخفض الأعداد مستقبلًا.