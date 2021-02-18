جان يمان يعرض الزواج على حبيبته الإيطالية في الجو!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انتشر في وقت متأخّر من الليل مقطع فيديو تم تداوله بسرعة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان جان يمان يعرض الزواج على حبيبته الإيطالية مقدمة البرامج ديليتا لويتا، حيث ظهر في الفيديو طائرة أسدل منها ورقة كتب عليها عبارة: “ديليتا لويتا هل تقبلين الزواج بي؟!” وذكرت المواقع التركية أنّ ديليتا وافقت على عرض الزواج.

ولم يتم التأكد من صحة الخبر، خصوصا أنّ كلا الطرفين لم ينشر مقطع الفيديو المتداول، ولكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي استندوا في الخبر إلى الصورة الرومنسية التي نشرها يمان وديليتا عبر حسابهما في “إنستغرام” يوم عيد الحب، ووضع يمان علامة قلب تعليقاً على الصورة.

يمان موجود حالياً في إيطاليا من أجل تصوير مسلسل “ساندوكان”، وقد بدأ بالظهور مع المذيعة الايطالية منذ فترة قريبة ونشر صورة لهما أرفقها بتعليق: “الثنائي الخطير”.

ديليتا هي مقدمة برامج رياضية شهيرة في إيطاليا، وتملك 7.5 ملايين متابع على “إنستغرام ” وتبلغ من العمر 30 عاماً.

اشتهرت بملابسها الجريئة وتعرضت لموقف محرج في إحدى المناسبات الرياضية عندما هتف الجمهور ضدها بعبارات نابية، فردّت عليهم بحركة بإصبع يدها.

وفي العام 2017 اخترق هاتفها المحمول وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت لها صوراً شبه عارية.

وفي العام الماضي ربطتها علاقة بالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان.