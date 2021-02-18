أحمد الشريف يطل على جمهوره بعمل جديد.. “يوميه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يستعد النجم التونسي أحمد الشريف لطرح أحدث أغنياته بعنوان “يوميه” يوم الأحد 21 فبراير الجاري، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوات “يوتيوب”.

وأغنية “يوميه” من كلمات ألكسندر، وألحان وتوزيع هادي عبد المقصود ومكس وماستر تميم.

وبدأ أحمد الشريف، حملته الترويجية للأغنية عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث طرح البوستر الرسمي لها، والذي ظهر خلاله بإطلالة رومانسية نالت إعجاب جمهوره الغفير.

وطرح أحمد الشريف منذ أكثر من سنة أغنية بعنوان خلينا نرجع” باللهجة التونسية، من ألحان هادي عبد المقصود، كلمات أمير توما، أمّا الكليب الخاص بها فحمل توقيع المخرج سليم بالحاج يوسف وتم تصويره في تونس وسط أجواء شبابية يغلب عليها الطابع الرومانسي.