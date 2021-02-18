شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقى مع الدراسة.. النجمة ميجان ذا ستاليون تقترب من نيل شهادتها الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون قادرة على عمل التوازن اللازم بين تحقيقها النجاحات المذهلة فى عالم صناعة الموسيقى و دراستها التى قد يتوقع البعص أنها اهملتها فى سبيل التركيز على هوايتها وهى الغناء .

أكدت ميجان ذا ستاليون البالغة من العمر ( 26 عاما ) أنها فى طريقها للتخرج من الجامعة بعد دراسة الإدارة الصحية، و ذلك خلال هذا الخريف، وهو الخبرالذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرأبرزها " ام ان أى "، وهو ما أكدته النجمة الشهيرة من خلال صفحتها على "تويتر" .





وأشارت التقارير أن ميجان تدرس الإدارة الصحية بدوام كامل فى جامعة تكساس الجنوبية، ومع البدأ فى مهنتها بموسيقى الراب ابتعدت بعض الشئ ثم بدأت بعد ذلك فى استكمال الدراسة بشكل جزئى والتسجيل فى فصول عبر الإنترنت .





يذكر أن ميجان ذا ستاليون أطلقت منذ أيام كليب لريميكس أغنية " 34 +35 " التى تعاونت فيها مع النجمة العالمية إريانا جراند و نجمة الراب الشهيرة دوجا كات، وحقق الكليب الخاص بريمكس الأغنية نجاح كبير منذ اللحظات الاولى لإطلاقه وذلك يرجع إلى أن الثلاث نجمات يمتلكن شعبية جارفة حول العالم حققتها كل منهن بسبب موهبتها الفريدة .

من جهة أخرى احتفلت النجمة الشهيرة بعيد ميلادها الـ 26 على طريقتها الخاصة، حيث انتهزت نجمة الراب الشهيرة الفرصة وأطلقت كليب أغنية "Southside Forever Freestyle" وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" .