في أجواء عائلية كيلى جينر تستمتع بوقتها مع ترافيس سكوت و ابنتهما "ستورمي"

القاهرة - سامية سيد - تسعى نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر وصديقها السابق ترافيس سكوت قضاء أطول معا بالتزامن مع احتفالات عيد الحب وبصحبتهما ابنتهما الوحيدة " ستورمى " .

التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لنجمة برنامج "The Keeping Up With The Kardashians " البالغة من العمر ( 23 عاما ) عندما احتفلت هى وترافيس سكوت البالغ من العمر ( 28 عاما ) وابنتهما بعيد الحب فى سانتا باربرا بكاليفورنيا.

ظهرت النجمة الشهيرة بإطلالة " كاجوال " مميزة فاختارت ارتداء بنطلون جينز فضفاض إضافة الى " بلوزة " بإحدى درجات اللون الرمادى، كما تحدت كيلى جينر برودة الطقس بارتداء جاكت باللون الأسود وهو واحد من أبرز تصميمات دار " Rick Owens " ووصل سعره إلى 1425 جنيه إسترلينى .

يذكر أن كيلى جينر استعانت مؤخرا بوالدها المتحول جنسيا ونجم تليفزيون الواقع كاتلين جينر فى مقطع فيديو قصير فضلت كاتلين جينر أن تنشره على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب "، وهو ما أظهر كيلى تضع لمساتها الساحرة بالماكياج لتظهرمدى التحول المميزوالمذهل لكاتلين التى ظهرت أكثر جمالا وبريقا .



