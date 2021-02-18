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شكرا لقرائتكم خبر عن في أجواء عائلية كيلى جينر تستمتع بوقتها مع ترافيس سكوت و ابنتهما "ستورمي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تسعى نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر وصديقها السابق ترافيس سكوت قضاء أطول معا بالتزامن مع احتفالات عيد الحب وبصحبتهما ابنتهما الوحيدة " ستورمى " .
التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لنجمة برنامج "The Keeping Up With The Kardashians " البالغة من العمر ( 23 عاما ) عندما احتفلت هى وترافيس سكوت البالغ من العمر ( 28 عاما ) وابنتهما بعيد الحب فى سانتا باربرا بكاليفورنيا.
ظهرت النجمة الشهيرة بإطلالة " كاجوال " مميزة فاختارت ارتداء بنطلون جينز فضفاض إضافة الى " بلوزة " بإحدى درجات اللون الرمادى، كما تحدت كيلى جينر برودة الطقس بارتداء جاكت باللون الأسود وهو واحد من أبرز تصميمات دار " Rick Owens " ووصل سعره إلى 1425 جنيه إسترلينى .
يذكر أن كيلى جينر استعانت مؤخرا بوالدها المتحول جنسيا ونجم تليفزيون الواقع كاتلين جينر فى مقطع فيديو قصير فضلت كاتلين جينر أن تنشره على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب "، وهو ما أظهر كيلى تضع لمساتها الساحرة بالماكياج لتظهرمدى التحول المميزوالمذهل لكاتلين التى ظهرت أكثر جمالا وبريقا .
من نزهه كيلي الاسرية (3)
من نزهه كيلي الاسرية (4)
من نزهه كيلي الاسرية (5)
من نزهه كيلي الاسرية (6)
من نزهه كيلي الاسرية (7)
من نزهه كيلي الاسرية (8)
من نزهه كيلي الاسرية (9)