Delilah مسلسل جديد على OWN مارس المقبل .. فيديو

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة OWN عن موعد طرح أولى حلقات المسلسل الجديد، Delilah، الذى يطرح خلال مارس المقبل، دون الكشف عن موعد محدد بعد، وللترويج للعمل الجديد طرحت المنصة فيديو ترويجى، وبوستر، يكشفان عن مضمون المسلسل الجديد.

يدورالمسلسل الجديد بعد أن تركت دليلة العمل في شركة محاماة ووضعت تربية أطفالها ضمن أولويتها الأولى، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع "tvseriesfinale".



تؤدي Maahra Hill ، دور دليلة كونولي، وهي محامية عنيدة تعيش في شارلوت بولاية نورث كارولينا، وتبذل قصار جهدها لتربية طفلين بمفردها والحفاظ على روابطها بالعائلة والأصدقاء والإيمان قوية، في الوقت الذي تسعى فيه بلا توقف إلى تحقيق العدالة لمن هم في أمس الحاجة إليها، في وقت يقوم فيه أثرياء شارلوت الأقوياء وغيرهم بفعل أي شيء لتحقيق ذلك.

جيل ماري جونز (Girlfriends) تظهر في دور تمارا روبرتس، صديقة Delilah المقربة وأفضل صديقة لها؛ سوزان هيوارد (Orange is the New Black)، تلعب ديميتريا بارنز، زميلة ديليلا التي تم تعيينها حديثًا، والتي لا تعرف الخوف، والطموح؛ و Ozioma Akagha، يلعب دور سكرتير Delilah