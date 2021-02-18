شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم إعادة فتح دور السينما فى هونج كونج بعد إغلاقها 3 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد موقع variety أنه من المقرر إعادة فتح دور السينما في هونج كونج اليوم الخميس بعد توقف بسبب الموجة الجديدة من تفشي COVID-19 في المدينة، ومع انخفاض عدد الإصابات إلى إصابة واحدة فقط يوميًا، حيث أعلنت الحكومة هناك قرار بإعادة فتح الأماكن العامة المغلقة سابقًا بما في ذلك دور السينما والمتنزهات الترفيهية، فأوامر إغلاق المنتزهات الترفيهية ودور السينما صدرت ثلاث مرات من قبل.

وتعرضت دور السينما، التي أغلقت أبوابها منذ 2 ديسمبر، لأضرار بالغة حيث أُجبرت على التغيب عن ثلاثة مواسم وعطلات رئيسية، وهو عيد الميلاد ورأس السنة ورأس السنة الصينية الجديدة، وتم إغلاقها لمدة 163 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية، وفقًا لجمعية مسرح هونج كونج، وهي هيئة تجارية.

وقد شهدت دور السينما الأوروبية انخفاضًا بنسبة 70.6% في شباك التذاكر، حيث قضت عمليات إغلاق السينمات بسبب كورونا على 7.5 مليار دولارمن الإيرادات، حيث أظهرت الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي للسينما (UNIC)، انخفاضًا في شباك التذاكر بنسبة 70.6 % في جميع أنحاء أوروبا في عام 2020، أي (6.2 مليار يورو) ممن خلال 38 منطقة أوروبية.

وتأتي الانخفاضات بعد عام 2019 والذى شهد دخول أعلى إيرادات فى جميع أنحاء أوروبا وهو أعلى رقم خلال 15 عامًا - وبلغت أرقام شباك التذاكر 10.65 مليار دولار أى (8.8 مليار يورو).

وعلى الرغم من أن استجابة الحكومة لوباء الفيروس التاجى تباينت على نطاق واسع بين الدول الأوروبية فقد اتخذت دول مثل إيطاليا وإسبانيا قرار إغلاق سريع وشديد في وقت مبكر بينما اختارت دول أخرى بما في ذلك السويد وهولندا، تدابير أقل تقييدًا لكن ينعكس هذا الاختلاف في نتائج شباك التذاكر بالمجمل، حيث انخفضت الإيرادات في كل مكان، مع استثناءات قليلة، فعلي سبيل المثال شهدت إيطاليا وهي أول دولة أوروبية تدخل في إغلاق كورونا، انخفاضًا بنسبة 71% في إيرادات شباك التذاكر لعام 2020