نبيلة عبيد عن أمل عرفة: "بحب طموحها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة إلى الفنانة السورية أمل عرفة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت "نبيلة": "النجمة السورية الجميلة أمل عرفة.. ما لها حل زي ما بتقول أغنيتها اللي بتغنيها في مسلسل (سايكو)...أنا بحب أمل عرفة وبحب طموحها الدائم وهي ابنة الملحن السوري الكبير الراحل سهيل عرفة الذي قدم العديد من الأغنيات السورية واللبنانيه الرائعة .. حبايبي مساكم ورد وياسمين شامي يشبه أمل عرفة".

من ناحية أخرى، شاركت نبيلة عبيد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل"سكر زيادة" بطولة: نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.