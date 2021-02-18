شكرا لقرائتكم خبر عن "شدلها الفيشة" أحدث أغانى المطرب ريكو بمشاركة الإماراتى جلال غالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب الشعبى ريكو والمطرب الإماراتى جلال غالى من تصوير ديو جديد بينهما باسم "شدلها الفيشة"، وذلك بإمارة دبى، والأغنية كلمات عمرو هشام، وألحان وتوزيع عمرو العزبى، والكليب حاليا فى مرحلة المونتاج على أن يتم عرضه بالمحطات الفضائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن آخر ظهور للفنان ريكو كان من خلال فيلم "بورصة مصر"، بطولة علاء مرسى ومحمد لطفى ورانيا محمود ياسين ومدحت تيخة ونجوى فؤاد وريكو، سيناريو وحوار غادة حنفى، وإخراج أحمد أنور، كما شارك فى مسلسل "ولاد إمبابة"، من بطولة سعد الصغير ومصطفي أبو سريع وعمرو رمزى، وإخراج ممدوح ذكى.



المطرب جلال غالى

كان المطرب ريكو قد قال فى تصريحات سابقة إن الغناء فى الفترة الأخيرة يعتمد أكثر على "المهرجانات"، مؤكدا أنه لا يوجد لديه أى استعداد فى أن يظهر بهذا الشكل، حيث إنه يقدم موسيقى "الفرانكو ارب" بشكل شعبى ويحاول دائما أن يظهرها فى كل الأغانى الخاصة به، وأوضح المطرب ريكو، إن هناك من يقومون بالغناء فى أغانى المهرجانات أصواتهم جيدة جدا، وتستحق الظهور والاستماع.