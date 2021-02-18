شكرا لقرائتكم خبر عن كاردى بى تقضى إجازة رومانسية مع زوجها بالمكسيك وتبهر الجمهور بتوقيع Balmain والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدوأن النجمة العالمية كاردى بى مازالت تعيش أجواء الرومانسية الحالمة بالرغم من مرور أيام على الاحتفال بعيد الحب، النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 28 عاما ) استطاعت أن تخطف الأذهان بجلسة تصويرجديدة ساحرة أثناء الاستمتاع بإجازة رومانسية فى المكسيك مع زوجها أوفست وابنتهما Kulture البالغة من العمرعامين بالمكسيك.

نشرت كاردى بى على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم أكثر من 83.1 مليون شخص، صور ظهرت فيها مرتديه فستان ذو تصميم مثيروأنيق بإحدى درجات اللون الوردى، والفستان من مجموعة تصميمات دار أزياء " Balmain " من مجموعة ربيع / صيف 2021 .

يذكر أن هدية أوفست لكاردى بى فى عيد الحب كانت محط تركيزعدد كبير من المواقع الشهيرة، وكانت عبارة عن حقيبة يد باللونين الذهبى والأسود بشكل قفص بيه عصفورين، والحقيبة من تصميم دار أزياء "Chanel"، وقد وصل سعرها لـ 20,500 دولار أمريكى، وذلك حسب ما أكد موقع "ديلى ميل" الشهير.



كاردي بي (3)