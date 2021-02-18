صور.. كارمن سليمان وزوجها داخل منزل حسين الجسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

زارت الفنانة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، الفنان حسين الجسمي بمنزله خلال تواجدهما بالإمارات.

ونشرت "كارمن" الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكراً يا غالي على العزومة الجميلة.. اتبسطنا جداً إننا شفناك، وربنا يديم الصداقة والمحبة بيننا دايماً".

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "الذكرى الشتوية" من كلمات الشاعر باسم عادل وألحان تامر علي وتوزيع يحيى يوسف، وتتعاون خلال الكليب مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد في أولى تجاربه الرسمية كمخرج.