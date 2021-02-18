لقاء الخميسي توجه نصيحة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على توجيه نصيحة لمتابعيها عبر ستوري حسابها على إنستجرام.

وكتبت "الخميسي": "رسالة لكل امرأة.. حبي شكلك، حبي جسمك، حبي روحك، حبي عقلك، كل تفصيله صغيرة فيكي.. حتى عيوبك حبيها، خلي ثقتك في نفسك ملهاش حدود، ماتخليش حد يهزك".

وأضافت: "إنتِ فريدة من نوعك ومفيش منك نسخة تانية.. شوفي الحلو اللي فيكي.. حبي نفسك أولا.. حبي نفسك لأنها تستحق".

يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، بطولة: نبيلة عبيد و نادية الجندي و هالة فاخر وسميحة أيوب، وعدد من الفنانين.