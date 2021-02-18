بعد عرض الحلقة الأخيرة.. محمد الكيلاني يوجه رسالة لأبطال "ساندي كراش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان محمد الكيلاني رسالة لأبطال حدوتة "ساندي كراش" بعد عرض الحلقة الأخيرة من العمل.

ونشر"الكيلاني" صورة من كواليس التصوير عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النهاردة كانت الحلقة الأخيرة من ساندي كراش.. أتمنى إنها تكون عجبتكوا".

ووجه رسالة لأبطال العمل، قائلاً: "عايز أشكر زمايلي وأخواتي وأصحابي وأساتذتي اللي كانوا سبب في إن القصة دي تطلع بالشكل ده".

يذكر أن المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، ومكون من 9 حكاياتٍ، لكل حكاية 5 حلقاتٍ، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني، وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.