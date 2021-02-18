فن ومشاهير

بعد عرض الحلقة الأخيرة.. محمد الكيلاني يوجه رسالة لأبطال "ساندي كراش"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
وجه الفنان محمد الكيلاني رسالة لأبطال حدوتة "ساندي كراش" بعد عرض الحلقة الأخيرة من العمل.
ونشر"الكيلاني" صورة من كواليس التصوير عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النهاردة كانت الحلقة الأخيرة من ساندي كراش.. أتمنى إنها تكون عجبتكوا".
ووجه رسالة لأبطال العمل، قائلاً: "عايز أشكر زمايلي وأخواتي وأصحابي وأساتذتي اللي كانوا سبب في إن القصة دي تطلع بالشكل ده".
يذكر أن المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، ومكون من 9 حكاياتٍ، لكل حكاية 5 حلقاتٍ، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني، وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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