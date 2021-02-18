بصورة تجمعهما.. ماجي بوغصن تهنئ جيسي عبدو بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، صديقتها الفنانة جيسي عبدو بعيد ميلادها، الموافق اليوم 17 فبراير الجاري.

ونشرت ماجي صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد القمرة، أختي وصديقتي وحبيبة قلبي، الله يعطيك الصحة والنجاح وكل شيء أبيض وحلو مثل قلبك، ويخليلي ياكي للعمر، بحبك لتخلص الدني".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ماجي بوغصن، كان مسلسل "أولاد آدم"، وجسدت خلاله شخصية القاضية "ديما".

"أولاد آدم" بطولة مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج جمال سنان.