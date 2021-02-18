شكرا لقرائتكم خبر عن تزوج من السندريلا وهاجم عمر خيرت.. ما لا تعرفه عن زكى فطين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم المخرج والفنان زكى فطين عبد الوهاب بعيد ميلاده الـ60، والذى بدأ مشواره الفني عام 1983 كمساعد مخرج مع على بدرخان في فيلم "أهل القمة"، كما عمل كمساعد مخرج في الكثير من أفلام يوسف شاهين، بالإضافة إلى عمله كمدير تصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر، وخلال السطور التالية نستعرض أهم المعلومات عنه:

-ولد فى مثل هذا اليوم 18 فبراير عام 1961، من مواليد محافظة القاهرة.

-نشأ نشأة فنية، فهو نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب.

-تخرج فى المعهد العالى للسينما قسم الإخراج عام 1983.

-في سنة التخرج من المعهد تزوج من الفنانة سعاد حسنى رغم اعتراض والدته ليلى مراد على هذه الزيجة، وأنفصلا بعد عدة أشهر فقط بسبب فارق السن بينهما.

-شارك في حوالى 25 عملا، في السينما والدراما منهم "إسكندرية كمان وكمان، بحب السيما، تفاحة أدم، عمر الأزرق"، و

"أهل كايرو، سمارة، ريش نعام، البلطجى، اسم مؤقت".

-أعلن منذ عامين إصابته بمرض السرطان، وبعد عدة أشهر أعلن تعافيه.

-أثار الجدل منذ فترة بمهاجمته للموسيقارعمر خيرت ووصفه بأنه يكرر نفسه، وعليه أن يخرج من العباءة ويجدد من نفسه.