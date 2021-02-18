شكرا لقرائتكم خبر عن هل تبرأ على حميدة من أغانيه قبل وفاته؟!.. شقيقه يوضح الحقيقة الكاملة.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شقيق الفنان الراحل علي حميدة، حقيقة تبرؤه من الفن ومن أغانية، خلال بث مباشر لـ الخليج 365، من داخل منزل الأسرة في مدينة مرسى مطروح، ووجه الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح، وللمجلس التنفيذي للمحافظة، على قرار إطلاق اسم الفنان الراحل، على أحد الشوارع الجديدة والهامة بالمدينة.

واستعرض إسماعيل حميدة الإذاعي بإذاعة مطروح الإقليمية، شقيق الفنان الراحل، جانب من السيرة الذاتية والاجتماعية والفنية والأكاديمية لشقيقه، مشيراً إلى أنه من مواليد 16 إبريل عام 1948 وأنه لم ينجب خلال فترة زواجه، التي استمرت حوالي 6 سنوات، وأنه كان أستاذ العود بأكاديمية الفنون، وحاصل على درجة الدكتوراة.

وأكد "حميدة"، أن الفنان الراحل، لم يتبرأ صراحة من فنه وأغانيه قبل وفاته، وأنه كان يحرص على الصلاة في وقتها وعلى الذكر والاستغفار، وأنه قبل وفاته بأسبوع عرض عليه أحد الأشخاص أن يسمعه أغنية، إلا أن الدكتور علي حميدة أشار له بيده بعلامة الرفض، وأنه لا يريد الاستماع للأغاني، لأنه كان يجد مشقة في الكلام، وقد بعض الحضور قد فسروا ذلك على أنه رفض للغناء أو تبرأ منه أو من أغانيه، مؤكداً أنه لم يقل ذلك صراحة لا نفياً ولا تأكيداً.

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت الأربعاء، عن إطلاق اسم الفنان الراحل علي حميدة، الذي توفي يوم الخميس الماضي، على أحد الشوارع الجديدة، التي يجرى تنفيذها حالياً بمدينة مرسى مطروح، وهو شارع محوري يربط بين منطقة علم الروم والقرية الأولمبية على طريق مطروح الإسكندرية، والذي يمر بمشروع إسكان إبني بيتك، بمنطقة إسعاف علم الروم، ومن المقرر إنشاء مجمع عمارات إسكان، على مساحة 30 فدانا، على شارع الدكتور علي حميدة، كما تم إطلاق أسماء عدد من الشخصيات الأخرى على منشآت عامة.

وجاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي الأول، لعام 2021، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، والشيخ محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.