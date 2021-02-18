شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مليون دولار لـ فيلم رامى مالك الجديد The Little Things والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم The Little Things إيرادات وصلت إلى 17 مليون و 200 ألف دولار أمريكى، وذلك في شباك التذاكر حول العالم بعد طرحه يوم 29 يناير الماضى، وأنقسمت الإيرادات بين 10 مليون و 700 ألف دولار داخل الولايات المتحدة، و6 مليون و500 ألف دولار حول العالم، وكان قد حقق العمل 4 مليون و700 ألف دولار في الافتتاحية، بـ 2171 دارعرض.

كما حصل فيلم The Little Things الذى يجمع كلاً من النجمين دينزل واشنطن ورامى مالك ذى الأصول المصرية، ومن إخراج جون لى هانكوك، على تقييم سيئ حيث وصل إلى 47% من قبل 199 ناقد، و64% من قبل أكثر من 250 مشاهد، على موقع Rotten Tomatoes.

وتدورأحداث فيلم The Little Things حول تتبع "ديك" لمؤامرة، وهو وكيل مقاطعة كيرن، نائب رئيس شرطة كاليفورنيا الذى يتعاون مع باكستر، وهومحقق في شرطة لوس أنجلوس، للقبض على قاتل متسلسل، ومن أهم مميزات ديك أنه يركز فى كل التفاصيل الصغيرة التى ستساعده فى التحايل على القواعد، حسبما نشر موقع "deadline".

ويضم فريق The Little Things أيضًا ناتالي موراليس وتيري كيني وكريس باور وجوريس جارسكي وإيزابيل أريزا ومايكل هيا.