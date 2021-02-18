شكرا لقرائتكم خبر عن موقف طريف لـ هنا الزاهد مع نسناس أثناء تصوير "حلوة الدنيا سكر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في موقف طريف حرصت النجمة هنا الزاهد، على مشاركة جمهورها عبر حسابها بموقع إنستجرام، فيديو أثناء حملها نسناس خلال تصوير مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، حيث شعرت بحالة من الفزع.

وعلقت النجمة هنا الزاهد، قائلة: "وأنا بتعرف على بودي في أول يوم"، وانهالت التعليقات على حسابها، حيث قالت أحد متابعينها: "إنتي فعلا ممثلة ممتازة"، وكتب آخر: "ربنا معاكى يا بنتى والله"، وعلق آخر: "أنا شوفت الحلقة تحفة وكمان صوت اللى بيتغني جميل أوي".

وتعرض قنوات dmc مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للنجمة هنا الزاهد وأول حكاية من حكايات المسلسل وتحمل اسم "ساندى كراش" ويقوم ببطولتها إلى جانب هنا، الفنان محمد الكيلاني.

ويعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.

والمسلسل هو أول بطولة مطلقة النجمة هنا الزاهد، ويحتوي العمل على 9 حكايات منفصلة كل قصة تعرض في 5 حلقات منفصلة، وتقدم هنا الزاهد خلال المسلسل 9 شخصيات مختلفة.

ويشارك هنا الزاهد في كل حكاية بطل مختلف، ومن أبرز حكايات المسلسل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما الفنان محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويشارك في بطولتها الفنان محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويشارك في بطولتها الفنان محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها الفنان الشاب أحمد سلطان، وذلك إضافة إلى 4 حكايات أخرى سيتم الإعلان عن تفاصيلهما خلال الأيام القليلة القادمة.