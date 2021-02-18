شكرا لقرائتكم خبر عن جنات: أغانى المهرجانات موجة ومش هتعدى وبنتى بتحب ترقص عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت النجمة جنات خلال لقائها تليفزيون ”الخليج 365” الذى أجراه معها الزملاء عمرو صحصاح وعلى الكشوطى وعادل عبد الله فكرة إن أغانى المهرجانات أخذت من رصيد نجوم الطرب الرومانسى، واستحوذت على جمهوهم، موضحة: "لا، مش حاسة بكدة وكل المطربين بيتهيألى عندهم نفس الإحساس، يعنى زمان كان في إن الشعبى بينجح ويكسر الدنيا وفى فنانين شعبى الناس بتحبهم".

وأضافت جنات: "كان في جواهر بتنزل أغانى بتنجح جدا أول ماجت مصر، وأفتكر جواهر عندما حضرت أنا إلى مصر في 2003 أول مرة أو 2002، مفيش حد مش بيسمعها، بتنجح جدا وبتبيع مبيعات كبيرة جداً وغيرها وغيرها، حكيم مثلا كان بيغنى أغانى شعبى العالم كله بيسمعها مش بس في مصر ده طول عمره موجود، أحنا كفنانين مش حاسيين بده لأ، ده ليه وقته مش هقول ليه ناسه ليه وقته".

واعتبرت جنات أن أغانى المهرجانات ليست موجة وتنتهى، وقالت: "دى موجة ومش هتعدى لأن ده برضه فن، وهنا أغانى مهرجانات تحفة، إلا أن معظم المهرجانات مستواها مش حلو بالنسبة للكلام بس هما بيقدموا ألحان في منتهى الجمال، الأغنية اللى فيها إخواتى دى مش عارفة اسمها إيه مش عارفة مين بيغنيها بس مجموعة تقريبا، دى بقى فيها جملة عبقرية بتعجبنى جدا، بس برضه بسمع دى وبسمع شيرين وبسمع حماقى وبسمع كل الناس ده في حتة وده في حته تانية خالص".

واستضاف قسم الفن بـ"الخليج 365" النجمة جنات في ندوة فنية تحدثت فيها عن العديد من الأمور الفنية والشخصية، وكان فى استقبالها الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والزميل عادل عبد الله.

وحلت جنات ضيفة على تليفزيون ”الخليج 365” في لقاء موسع أطلقت فيه العديد من التصريحات المهمة التي تنشر تباعاً خلال الساعات المقبلة، حيث تحدث عن بداياتها في مصر، ودور الراحلة رتيبة الحفنى والإذاعى وجدى الحكيم في مجيئها إلى مصر، كما كشفت عن كواليس أول أغنية قدمتها في مصر وهى "افهمنى حبيبى"، وتطرقت للحديث عن علاقتها بزوجها وابنتيها وكيف تغيرت حياتها بعد الزواج والإنجاب.



جنات تغنى فى تليفزيون الخليج 365



جنات فى حوار تليفزيون الخليج 365



جنات فى ندوة الخليج 365



جنات والزميل عادل عبد الله



جنات والزميل محمد رشاد



جنات والزميل محمد نبيل



جنات والزميلة رانيا علوى



جنات والزميلة لميس محمد



جنات وسامى وهيب رئيس قسم التصوير



جنات وعلى الكشوطى



جنات وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن وتورتة الخليج 365



جنات وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن



جنات وندوة قسم الفن باليوم السابع (1)



جنات وندوة قسم الفن باليوم السابع (2)



جنات وندوة قسم الفن باليوم السابع (3)



جنات وندوة قسم الفن باليوم السابع (4)