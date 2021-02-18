شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام فى أحدث ظهور لها على الطريقة الفرعونية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت المطربة أحلام بلوك مختلف أثناء إطلالتها الأخيرة، حينما فاجأت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر بأحدث صورة لها، وظهرت في لوك على طريقة المصريين القدماء، وهى الصورة التي نشرتها بعدما طرحت أحدث البوماتها الغنائية مطلع الشهر الجارى، حيث حرص عدد من النجوم على تهنئتها فور طرحه.



احلام على تويتر

وطرحت أحلام ألبومها الجديد "فدوة عيونك" عبر أحد التطبيقات ويتضمن أغانى مثل "فدوة عيونك" من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان: الموسيقار طلال، بالإضافة إلى أغانى أخرى منها عيوني بس، حزين، زوبعة، يا أدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك".



احلام

ويتضمن ألبوم أحلام 18 شاعراً، و11 ملحناً، و11 موزعاً موسيقياً، على رأسهم الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن عبد المحسن والأمير عبد الرحمن بن مساعد والأمير سعود بن عبد الله، والأمير محمد بن عبد العزيز، الأول، وكذلك تركي آل الشيخ، ومنصور الشادي، وعبد الرحمن العثمان، وفيصل الشعلان، وسعود البابطين، والإماراتي حسان العبيدلي وغيرهم أما الملحنين، يتضمن الألبوم الملحن طلال، وصادق الشاعر، وسهم، وأحمد الهرمي وعبد الرحمن العثمان، وناصر الصالح، وعبد الله البدر، ونواف عبد الله أما الموزعين، جاء أبرزهم خالد عز وهشام السكران وسيروس، ومشاري اليتيم.