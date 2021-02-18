محمد الفلاح - هل تعود شمس البارودي إلى التمثيل حسن يوسف يجيب

الخميس 18 فبراير 2021

كشف الفنان المصري حسن يوسف أسباب غيابه عن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، ونفى عودة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي إلى التمثيل.



وقال حسن يوسف، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إن البعض يأخذ منه موقفا، ويرفض عمله في أي مسلسل منذ 4 سنوات، وكذلك الحال بالنسبة لنجله الفنان عمرو يوسف، لافتا إلى أن آخر العروض التي جاءته كانت من المخرجة منال الصيفي، للمشاركة في مسلسل "جمال الحريم"، لكنه اعتذر عن عدم المشاركة، بسبب خلاف على الأجر مع الشركة المنتجة للعمل.

وأفاد بأن نجله أيضاً لم يُعرض عليه أي أعمال كذلك، قائلاً: "ابني منذ فترة لم تُعرض عليه أدوار، وبالطبع لا يمكنه المرور على المكاتب من أجل أن يُعرض عليه عمل مثل آخرين يتملقون المكاتب"، متابعا: "أنا ممثل يجيلي شغل أهلاً وسهلاً، اللي عايزني يطلبني وابني أخذ ذلك الشعار مني".

وأضاف الفنان حسن يوسف أن "الشللية" والمحسوبية هما المسيطران على الوسط الفني، وأصحابهما هم الذين يحصلون على تلك الفرصة بالعمل في أكثر من مسلسل، سواء كانت "شلة" مخرج أو منتج أو بطل.

وتابع: "إنهم يعملون على عكس ما كان يقوم به جيلنا مثلي أنا والفنان الراحل عزت العلايلي وعبدالرحمن أبوزهرة وحسين فهمي ويوسف شعبان، فعندما يطلبون منا المشاركة فإننا نضيف للعمل".

في سياق متصل، وحول الأنباء المتكررة من آن لآخر حول عودة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي للتمثيل، نفى حسن يوسف تلك الأنباء، وقال إن تلك الشائعات عادة ما تظهر كل عام، قائلاً: "هي اتخذت قرار الاعتزال ولا عودة فيه".