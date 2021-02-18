إصابة رضوى الشربيني بفيروس كورونا.. ونقل والدتها لـ"العناية المركزة"

محمد الفلاح - إصابة رضوى الشربيني بفيروس كورونا.. ونقل والدتها لـالعناية المركزة

الخميس 18 فبراير 2021

أعلن الإعلامي المصري خيري رمضان إصابة المذيعة رضوى الشربيني بفيروس كورونا المستجد.



وقال رمضان عبر برنامجه بفضائية "القاهرة والناس"، إن رضوى الشربيني كانت تنتظر نتيجة مسحة كورونا برفقة أسرتها وجاءت نتيجتها إيجابية.

وأشار إلى أن رضوى الشربيني أصيبت بالفيروس هي وأسرتها وأخوها وأولادها ووالدتها، كما أظهرت التحاليل أن نسبة الأكسجين لدى والدتها منخفضة جدا وتم نقلها إلى المستشفى في العناية المركزة.

وطالب خيري رمضان الدعاء للإعلامية رضوى الشربيني لكي تتماثل للشفاء العاجل.