شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الطباخ: صدور قرار ضبط وإحضار لى شائعة ولا أخفى شيئا على الرأى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المنتجة سارة الطباخ أن ما يتم ترويجه بخصوص صدور أحكام ضدها لم يحدث على الإطلاق، قائلة: "ما يتم نشره غير صحيح، فهي أحكام غيابية ولم أعلم عنها شيئا، ومن بياناتها قمت بعمل معارضات ولا يوجد علىّ أى ضبط وإحضار، وأنا موجودة ولا أخفى أى شيء عن الرأى العام.

وكانت سارة الطباخ اتهمت فى محضر حررته بقسم شرطة أكتوبر خطيبها السابق محمد الشرنوبى، بسرقة "سكوتر" خاص بها، وهو ما نفاه الشرنوبى، بعد سؤاله من قبل رجال المباحث.

وقالت سارة إنها كانت فى زيارة لأحد معارفها بكمبوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر، وهناك فوجئت بـ"الاسكوتر" المملوك لها، والمختفى قبل 8 أشهر، وحينما سألت الأمن عن مالكه أخبروها بأنه ملك محمد الشرنوبى.

فيما قال الشرنوبى إن سارة من أهدته "الأسكوتر" كهدية عيد ميلاده قبل انفصالهما، ونفى سرقته، مؤكدًا كيدية البلاغ وعدم صحته.