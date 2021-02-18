شكرا لقرائتكم خبر عن القيصر كاظم الساهر فى ظهور جديد مع أحفاده "آية وسنا".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم الكبير كاظم الساهر فى إطلالة جديدة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث تداول عشاق المطرب صورة جديدة له عبر منصة إنستجرام، برفقه فتاتين، حيث أكد جمهوره أن الصورة لأحفاده "آية وسنا"، وسرعان ما جذبت الصورة المتداولة الكثير من الأنظار خلال وقت قصير من تداولها.



كاظم الساهر وأحفاده

وكان حساب موقع الإمارات طرح أغنية "مسبار الأمل" للمطرب العراقى كاظم الساهر، قبل أيام قليلة من وصول المسبار الإماراتى أول مهمة عربية إسلامية للكوكب الأحمر.