شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك بكواليس فيلمه الجديد مع روبرت دى نيرو بعد عرض The Little Thing والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم رامى مالك يعيش نشاطاً كبيراً على مستوى العمل خلال الفترة الحالية، حيث ينشغل حالياً بتصوير أحدث أفلامه مع المخرج ديفيد أو راسل، والذى يشاركه فيه مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات مثل روبرت دى نيرو وكريستيان بيل، مثلما ظهر خلال الصور الذى تم رصدها له من قبل مصورى الباباراتزى خلال تقرير نشره موقع ديلى ميل.

ويأتى انشغال رامى مالك بتصوير مشاهده فى الوقت الذى يحقق فيه أحدث أفلامه The Little Things نجاحاً في دور العرض وتحقيقه إيرادات كبيرة بشباك التذاكر.



رامى مالك

رامى مالك ظهر خلال الكواليس بلوك جديد مغاير تماماً لما ظهر عليه في فيلمه الأخير، وذلك من خلال الشارب الذى ميز وجهه، كما التقط المصورين عدة صور للممثل ذى الأصول المصرية رامى مالك أثناء تدخينه قبل بداية تصوير مشاهده، وهو يتواجد وحده.



رامى مالك فى صورة أخرى

من ناحية أخرى استطاع فيلم The Little Things بطولة دينزل واشنطن ورامى مالك، تحقيق إيرادات وصلت الي 4.8 مليون دولار في أول أسبوع عرض والفيلم من انتاج، Warner Bros، وعرض الفيلم كذلك على HBO Max بنفس وقته طرحه فى السينمات وهو قرار مثير للجدل أثار حفيظة البعض في هوليوود.



رامى مالك

وحسب Warners فان فيلم The Little Things سجل أكبر ظهور محلي لفيلم من فئة R منذ بدء وباء كورونا، في حين لم تكشف HBO Max عن أرقام المشاهدة للفيلم ، مثلما لم تكشف عن أرقام مشاهدة Wonder Woman 1984 حتى الآن.

وفيلم The Little Things يجمع كلاً من النجمين دينزل واشنطن ورامى مالك والنجم جاريد ليتو، ويضم أيضًا ناتالي موراليس وتيري كيني وكريس باور وجوريس جارسكي وإيزابيل أريزا ومايكل هيا.



روبرت دى نيرو وصورة من كواليس الفيلم التقطت فى وقت سابق

وتدور أحداث فيلم The Little Things حول تتبع "ديك" لمؤامرة، وهو وكيل مقاطعة كيرن، نائب رئيس شرطة كاليفورنيا الذى يتعاون مع باكستر، وهو محقق في شرطة لوس أنجلوس، للقبض على قاتل متسلسل، ومن أهم مميزات ديك أنه يركز فى كل التفاصيل الصغيرة التى ستساعده فى التحايل على القواعد، حسبما نشر موقع "deadline".