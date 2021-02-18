شكرا لقرائتكم خبر عن جنات: أول حب فى حياتى كان عمرى 6 سننين عورنى فى عينى وخبيت على ماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة جنات أنها من النوع الرومانسى منذ صغرها، ولكم تتذكر أول مرة أحبت فيها أثناء دراستها، وقالت: "أنا من النوع الرومانسى يعنى كل سنة لازم أحب وأحط عينى على حد فى الفصل أحبه، وغالبا بيبقى أشطر واحد حتى لو شكله مش حلو بميل أكتر للدماغ".

وكشف جنات خلال لقائها مع تليفزيون ”الخليج 365” الذى أجراه معها الزملاء عمرو صحصاح وعلى الكشوطى وعادل عبد الله عن أول موقف قامت به تجاه شخص أحبته، موضحة: "كنت صغيرة خالص وكنا بنلعب مع بعض، وهو مسك القلم وعورنى بيه فى عينى، كنت بحبه الحب بتاع الطفولة كدة كنت بحبه جدا، أنا فكراه كويس جدا الولد ده وكان شكله حلو جدا أجمل طفل موجود فى المدرسة".

وأضافت جنات: "لما عورنى عورنى جامد، خفت عليه ومقولتش لماما خالص، وده أول موقف الحقيقة أنا احترمت نفسى عليه مقولتش لماما خالص إنه عورنى لما نمت ماما شافت عينى حمرة وفى دم نازل بس صرخت وإيه ده ومش عارفة إيه اعترفت، خدتنى بقى وروحنا المدرسة وخدتنى لأهله، بقيت مكسوفة ومحرجة منه جدا، كنت عايزة أستحمل الوجع بس مش عايزة أشوفه كدة أو يشوفنى عيّلة أوى كدة، وأكيد اضرب يعنى طفل عنده بتاع 7 سنين أو 6 سنين طبعا ضربوه، وأظن اتقطعت علاقتى بيه من ساعتها خلاص مبقاش عندى وش أبصله".

واستضاف قسم الفن بـ"الخليج 365" النجمة جنات فى ندوة فنية تحدثت فيها عن العديد من الأمور الفنية والشخصية، وكان فى استقبالها الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والزميل عادل عبد الله.

وحلت جنات ضيفة على تليفزيون ”الخليج 365” فى لقاء موسع أطلقت فيه العديد من التصريحات المهمة التى تنشر تباعاً خلال الساعات المقبلة، حيث تحدث عن بداياتها فى مصر، ودور الراحلة رتيبة الحفنى والإذاعى وجدى الحكيم فى مجيئها إلى مصر، كما كشفت عن كواليس أول أغنية قدمتها فى مصر وهى "افهمنى حبيبى"، وتطرقت للحديث عن علاقتها بزوجها وابنتيها وكيف تغيرت حياتها بعد الزواج والإنجاب.



جنات تغنى فى تليفزيون الخليج 365



جنات فى حوار تليفزيون الخليج 365



جنات فى ندوة الخليج 365



جنات والزميل عادل عبد الله



جنات والزميل محمد رشاد



جنات والزميل محمد نبيل



جنات والزميلة رانيا علوى



جنات والزميلة لميس محمد



جنات وسامى وهيب رئيس قسم التصوير



جنات وعلى الكشوطى



جنات وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن وتورتة الخليج 365



جنات وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن



جنات وندوة قسم الفن باليوم السابع (1)



جنات وندوة قسم الفن باليوم السابع (2)



جنات وندوة قسم الفن باليوم السابع (3)



جنات وندوة قسم الفن باليوم السابع (4)